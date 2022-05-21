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Başbakanlık ve Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar yeniden düzenlendi

UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin göreve başlamasıyla, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar da yeniden düzenlendi.  

21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:44
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Başbakanlık ve Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar yeniden düzenlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, İdari Koordinasyon Yönünden Başbakanlık ve Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar listesi şöyle:

1. Başbakanlığa Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

1. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu

2. Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi

3. Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi

4. Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.

5. K. T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd.

6. Yayın Yüksek Kurulu

7. Kıbrıs Türk Yatının ve Geliştirme Ajansı (YAGA)

8. Piyangolar Birimi

9. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi

10. E-Devlet Yürütme Kurulu

2. Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

1. Kalkınma Bankası

2. Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd.

3. Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu

3. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

1. Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi

2. Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.

3. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK)

4. Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu

5. Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.

4. Dışişleri Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

1. Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)

5. Maliye Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

1. KKTC Merkez Bankası

2. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK)

6. İçişleri Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

1. İskan Komitesi

7. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

1. DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu

2. Atatürk Öğretmen Akademisi

3. Lefke Avrupa Üniversitesi

8. Ekonomi ve Enerji Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

1. Rekabet Kurulu

2. Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.

3. Yenilenebilir Enerji Kurulu

4. Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd.

5. Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL)

6. Serbest Liman ve Bölge İdaresi

9. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

1. Toprak Ürünleri Kurumu

2. Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu

3. Genel Tarım Sigortası Fonu

4. Cypfruvex Ltd.

10. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

1. İhtiyat Sandığı

2. Asgari Ücret Saptama Komisyonu

Son Güncelleme: 21.05.2022 09:47
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