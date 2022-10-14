Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kokainle yakalandı!
Kokainle yakalandı!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Lefkoşa'da çocuğa cinsel istismar!
Eski eşinin evini soydu!
Eski eşinin evini soydu!
banner107

Başbakanlık ve başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşları yeniden düzenledi

Bakanlar Kurulu, idari koordinasyon yönünden başbakanlık ve bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşları yeniden düzenledi.

14 Ekim 2022 Cuma 10:44
231 Okunma
Başbakanlık ve başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşları yeniden düzenledi



Karara göre, Başbakanlığa bağlı Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. ile K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd., Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlandı.

Resmi gazetede yayımlanan karara göre, idari koordinasyon yönünden başbakanlık ve bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar şöyle;

Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar; Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi, Yayın Yüksek Kurulu, Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA), Piyangolar Birimi, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi, E-Devlet Yürütme Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar;

Kalkınma Bankası, Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd., Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd., K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar;

Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti., Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), Trafik ve Ulaştırma Hizmeti Komisyonu, Kıbrıs Sigorta Şti. Ltd.

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar;

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)

Maliye Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar;

KKTC Merkez Bankası

İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar;

İskan Komitesi

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar;

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu, Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar;

Rekabet Kurulu, Kıbrıs Türk Petrolleri, Yenilenebilir Enerji Kurulu, Kıbrıs Türk Tütün endüstrisi, Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL), Serbest Liman ve Bölge İdaresi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar;

Toprak Ürünleri Kurumu, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu, Genel Tarım Sigortası Fonu, Cypfruvex Ltd.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar;

İhtiyat Sandığı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu.

Son Güncelleme: 14.10.2022 10:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük Av başlıyor!
Büyük Av başlıyor!
Elektrik borçlarının tahsiliyle ilgili yeni düzenleme...
Elektrik borçlarının tahsiliyle ilgili yeni düzenleme...
Ombudsman, Azerbaycan yolcusu...
Ombudsman, Azerbaycan yolcusu...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim