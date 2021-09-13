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Başbakanlık ve Maliye'ye yazılı talep

13 Eylül 2021 Pazartesi 10:40
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Başbakanlık ve Maliye'ye yazılı talep

Memur-Sen Genel Başkanı  Akın Manga başkanlığında, Memur-Sen’i  temsilen bir heyet 09/09/2021 tarihinde, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na atanan Ömer Köseoğlu’nu ziyaret ettt...

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı’na  yeni görevinde başarı dilekleri yanında, Kamu’daki münhallerin süratle açılarak doldurulabilmesi yönünde, Memur-Sen’in görüş ve önerileri de KHK Başkanına iletildi.

Kamu münhallerinin açılması ve doldurulmasının, Bütçe olanaklarına bağlı olduğunun bilincinde olunduğu açıklaması yapılırken de ,2022 mali yılı bütçesine, gerekli ödeneklerin konması hususunda; Memur-Sen olarak 09/09/2021 tarihinde, KKTC Başbakanlığı ve Maliye Bakanlığından yazılı talepte bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Akın MangaMEMURSEN
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