Başbakanlık yeni atamaları açıkladı

Başbakanlık atama kararnamesi yayımlayarak yeni atamaları duyurdu.

Kararnameye göre: Görev süresi dolarak emekliye ayrılacak olan Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu'nun yerine Polis Müdürü Ahmet Soyalan'ın atanacağı belirtildi.

Ayrıca Güzelyurt Polis Müdürü Eybil Efendi'nin Polis Genel Müdürü 1'inci yardımcısı mevkiine atandığı açıklandı.

Polis Okulu Müdürü Hüseyin Sağıroğlu'nun ise Polis Genel Müdürü 2'inci mevkiine atandığı bildirildi.

Başbakanlık tarafından yapılan aaçıklamada atamaların 1 Temmuz'dan itibaren olacağı belirtildi.

KAYNAK: ADA BASINI