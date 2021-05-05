Gazeteci Aytuğ Türkkan’ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Türkkan’ın sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Başbakan Ersan Saner birinci derece temaslı.

Başbakan Saner bugün saat 11.00’de Aytuğ Türkkan’ın sunduğu programa konuk olmuştu. Türkkan’ın pozitif çıkması üzerine Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı arasında telefon trafiği yaşanıyor.

Başbakan Ersan Saner’in birinci derece temaslı olması nedeniyle Başbakanlık’ta adeta alarm verildi.Başbakan Ersan Saner, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Leman Aslım, Başbakanlık fotoğrafçısı ve Saner’in yakın korumaları karantinaya alınıyor.

Haber Kıbrıs Gazeteci Aytuğ Türkkan’ın Covid-19 test sonucunu pozitif çıkması nedeniyle Başbakan Saner ve ekibinin birinci derece temaslı olduğunu duyurmuştu.

Başbakan Saner ve ekibinin birinci derece temaslı olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ekipleri titiz bir çalışma yürütüyor.

Öte yandan şu sıralarda Başbakan Ersan Saner’in yakın ekibine PCR taraması yapılıyor.