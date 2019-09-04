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Başbakanlık’ta elektrik konusu masaya yatırıldı

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:36
Başbakanlık’ta elektrik konusu masaya yatırıldı

Kıbrıs Türk Elektirik Kurumu Yönetimi ve teknik uzmanlar, önümüzdeki kısa dönemde ve uzun dönemde ülkemizin ihtiyacı duyacağı elektrik enerjisinde fizibil olacak alternatif üretim yöntemlerine yönelik Başbakan Ersin Tatar ve ilgili bakanların da katılımıyla bu sabah Başbakanlık’ ta bir toplantı yapıldı. Toplantıya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, yönetim Kurulu üyeleri ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda yatırıma dönük fizibil alternatif enerji üretimleri konusunda sunum ve bilgilendirme yapıldı.

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