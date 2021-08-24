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Başbakanlıktaki Ekonomi Kurul toplantısı tamamlandı

Başbakan Ersan Saner, Ekonomi Örgütleri ile bugün Ekonomi Kurul toplantısında bir araya geldi. Başbakanık’ta yer alan toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

24 Ağustos 2021 Salı 18:26
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Başbakanlıktaki Ekonomi Kurul toplantısı tamamlandı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nden üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda, Koronavirüs ile mücadele devam ederken sektörlerin sıkıntılarının nasıl aşılacağı ve devletin sigorta primlerine yapacağı destek ele alındı.

GÜRCAFER: “BU İŞ BİR SEÇİM İLE TEMİZLENİR”

Toplantının ardından basına açıklama yapan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, aralarında yapacakları değerlendirmenin ardından bir açıklama yapacaklarını ifade ederek, “Siyaset yorgun, ülke yönetimi yorgun... Bunu demokrasi temizler. Demorasinin emrettiği de bir seçime gitmektir. Yeni bir enejiyle, ülke yönetiminin yeniden ele alınması gerekiyor” dedi.

Gürcafer, seçimin bir çözüm olduğuna da işaret ederek, “Bu iş bir seçim ile temizlenebilir. Benim söylediğim çok nettir, dün ne söylüyorsam bugün de onu söylüyorum” ifadelerini kullandı.

“PRİM DESTEĞİ EN AZINDAN KÜÇÜK İŞLETMELERE VERİLSİN”

Toplantıdan bir çözüm çıkacağını düşünmediğini de dikkat çeken Gürcafer, “Hükümetin elindeki imkansızlıkları biliyordum. Yorgun bir yapı vardır ve böyle bir beklenti içerisinde değilim. Arkadaşlarla toplanıp değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

Gürcafer, devletin kasasının boş olduğunu aktararak, prim desteğinin en azından küçük işletmelere verilmesi yönünde bir öneri yaptıklarını da belirtti.

TULGA: “SOKAKSA SOKAK, EYLEMSE EYLEM...”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, toplantıyı değerlendirerek, pandeminin ülke ekonomisine vermiş olduğu zarara dikkat çekti ve “Bütün soru buradaydı ne yapmak gerekiyordu? Bir kesimi öldürmek mi gerekiyordu? Biz bir kesimi öldürdük” dedi.

“Sadece bir kesimin sırtına bastığınız için bu isyan” diyen Tulga, “Sırtına bastığınız kesimi de öldürdünüz. Biz salladık külahı yedik pilavı... Şu anda gerçekten zor bir durumda olduğumuzu söylebilirim. Bilinmesi gereken, biz ne kadar sorumlu davransak bile, bu mücadele giderek yükselecek. Sokaklar kalabalıklarla dolacak. Dileğimiz bir an önce hükümetin düşünerek bizimle el ele olmasıdır. Bunun için sokaksa sokak eylemse eylem...” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 24.08.2021 18:30
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