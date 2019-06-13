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Başçeri: Çanakkale kamplarında binin üzerinde genci ağırlayacağız

TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu’nu ziyaret etti

13 Haziran 2019 Perşembe 18:39
Başçeri: Çanakkale kamplarında binin üzerinde genci ağırlayacağız
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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, uzun yıllardır farklı görevlerde ülkenin geleceği için büyükelçilikle birlikte çalıştıklarını anımsatarak, önümüzdeki dönemde çok daha güzel şeyleri birlikte başaracaklarına inandığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de ziyarette yaptığı konuşmada, Çavuşoğlu’nu birkez daha Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olmasından dolayı kutladı. Başçeri, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Koordinasyon Ofisi ve Eğitim Müşavirliği olarak tüm birimleriyle büyükelçiliğin tam bir işbirliği içerisinde çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Eğitim alanında yaşanan sorunların üstesinden birlikte geleceklerini söyleyen Başçeri, bu yıl da Çanakkale kamplarında binin üzerinde genci ağırlayacaklarını hatırlatarak, bu kampların duyurulmasında gösterdiği işbirliği nedeniyle bakanlığa teşekkür etti.

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