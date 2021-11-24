Başçeri: “Crans Montana’da ne yaşandığının artık önemi yok”

Güzelyurt’ta Millî Mücadele Müzesi ve Türk Dünyası Meydanı’nın temel atma töreni Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin katılımıyla gerçekleşti.

Temel atma töreninde bir konuşma yapan, Başçeri, Kıbrıs Türkünün güvenlik, bekası ve refahının Türkiye’nin Kırmızı çizgisi olduğunu kaydeden ifade etti.

Güney Kıbrıs’ta ortaya atılan bazı iddialarla Türkiye’nin bu kırmızı çizgiden İsviçre’nin Crans Montana kasabasında Kıbrıs konusunda yapılan zirvede geri adım attığı algısı yaratılmak istendiğini belirtti.

“CRANS MONTANA’DA NE YAŞANDIĞININ ARTIK ÖNEMİ YOK”

“Bu iddialar gerçeklerle bağdaşmıyor” diyen Başçeri, Crans Montana’da masanın Rum Yunan ikilisi tarafından devrildiğini belirtti.

İsviçre’de neler yaşandığının artık öneminin kalmadığını çünkü artık federasyon temelinde görüşmelerin yapılmayacağını, iki devletin iş birliği içerisinde yan yana yaşayabileceği bir çözümün görüşülmesi gerektiğini ifade etti.