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Başçeri, Kaleburnu’nu Ziyaret Etti

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kaleburnu köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

12 Haziran 2021 Cumartesi 13:15
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Başçeri, Kaleburnu’nu Ziyaret Etti

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların, Büyükelçi Başçeri’ye, talep, ihtiyaç ve Türkiye’nin finans desteği ile KKTC genelinde yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında görüşlerini aktardığı, köy yollarının yenilenmeye başlanmasından duyulan memnuniyetin  dile getirildiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Ali Murat BaşçeriKaleburnu
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