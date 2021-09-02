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Başçeri, Prof. Dr. Ahmet Ünsal’a iade-i ziyarette bulundu

02 Eylül 2021 Perşembe 18:13
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Başçeri, Prof. Dr. Ahmet Ünsal’a iade-i ziyarette bulundu

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, yeni göreve başlayan Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’a iade-i ziyarette bulunarak görevinde başarılar diledi.

Din İşleri Başkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, “samimi” bir ortamda geçen görüşmede Başçeri  Din İşleri Başkanlığı’na gereken önemin ve desteğin verileceğinin söyledi.

Din İşleri Başkanı Ünsal da ziyaret ve desteği için  Başçeri'ye teşekkürlerini ileterek, ileriki süreçte her türlü istişareye açık olduklarını kaydetti.

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