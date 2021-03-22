Başçeri: “Suyun her şeyi nasıl değiştirdiğini görmek için Geçitköy Barajı’na bakmak kafi”

Ziyaret nedeniyle düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Tatar ile Başçeri birer konuşma yaptı.

İlk konuşmayı yapan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 1993 yılında BM’nin aldığı kararla 22 Mart’ın Dünya Su Günü olarak belirlendiğini hatırlattı.

Dünya üzerindeki su kaynaklarının yüzde 97,5’inin tuzlu su olduğunu, yüzde 2.5’lik tatlı suyun ise yüzde 90’nının kutuplarda ve yer altında olduğuna işaret eden Başçeri, bu seneki dünya su gününün ana temasının “suyun değeri” olarak belirlendiğini söyledi.

Başçeri, suyun herşeyi nasıl değiştirdiğini görmek için Geçitköy Barajı’na bakmanın kafi olduğunu kaydetti. Adadaki herkesin suyun değerini, kaynakların kısıtlı olmasının sıkıntısını yaşayarak öğrendiğini belirten Başçeri, “Üstüne üstlük, Güney Kıbrıs’tan gelecek suyun önüne konulan blokajlarla susuz bırakılmanın ceremesini çeken de sizlersiniz” dedi.

Türk mühendislerinin dünyada bir ilke imza atarak, Türkiye’deki temiz su kaynaklarından KKTC’ye deniz altından su taşımayı başardığını vurgulayan Başçeri, geçen yıl borularda yaşanan arızayla suyun değerinin bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Başçeri, Şubat ayı verilerine göre, 17 göletten 15’inin su tutmasının da güzel bir gelişme olduğunu belirterek, şüphesiz kurumların su kaynaklarının korunmasında ciddi yükümlülükleri olduğunu ancak bireylere de israf edilmemesi noktasında çok ciddi görevler düştüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, çocukluğundan itibaren farklı kişilerle Türkiye’den su geldiğini hayal ettiklerini belirterek, “Niceleri göremedi ama bizim neslimiz gördü” dedi.

Tatar, bu projede çok kişinin emeği ve katkısı olduğunu dile getirerek herkese ayrı ayrı anarak teşekkür etti. Tatar, projenin hayata geçebilmesi için Türkiye’de 3 köyün boşaltıldığını ancak iki ülke arasındaki köklü duygusal bağlar nedeniyle kimsenin gocunmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 80 km öteden deniz altından su taşımanın dünyada ilk kez gerçekleştirilen asrın projesi olduğunu vurgulayarak, 2015 yılından beri KKTC’ye Türkiye’den yılda ortalama 75 milyon metreküp su geldiğini belirtti.

Bu projenin hayata geçirilmesine muhalefet edenlerin bile geçen yıl yaşanan arızaya isyan ettiğini söyleyen Tatar, arızanın 6 geminin çalışmasıyla giderildiğini ve suyun 6 Ekim’de yeniden verildiğini hatırlattı.

Tatar, Güzelyurt’ta hizmete girmesi için üzerinde çalışılan tünellerin tamamlanmasının ardından bölgedeki tuzlu su sıkıntısının da sona ereceğini belirtti.

Herhangi bir anlaşma sağlanması durumunda bu suyu Güney Kıbrıs’la paylaşmaya hazır olduklarını yineleyen Tatar, önceden de dile getirdikleri bu öneriye bugüne kadar bir yanıt almadıklarını da söyledi.

Geçitköy Barajı’nda düzenlenen törenin ardından Tatar ve beraberindekiler, Devlet Su İşleri İdaresi Arıtma Tesisini ziyaret etti.