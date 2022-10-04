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Başçeri, Yerli Otomobil Günsel’i Ziyaret Etti

04 Ekim 2022 Salı 16:00
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Başçeri, Yerli Otomobil Günsel’i Ziyaret Etti



Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, beraberindeki müsteşar ve müşavirlerden oluşan Büyükelçilik heyeti ile GÜNSEL’i ziyaret ederek seri üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. 
Ali Murat Başçeri, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Geleceğini bu ülkede tasarlayan insanlar ve gençler yetiştirilmesi KKTC’nin geleceği açısından son derece önemli. Bunu hayata geçirmek ise ancak GÜNSEL gibi projelerle ve böyle tesislerle mümkün olabilir” dedi. 
YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “TOGG ve GÜNSEL’i Türk dünyasının markaları olarak birbirini destekleyen ve büyüten iki kardeş olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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