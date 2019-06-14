Başçeri:Desteğimiz her zaman olduğu gibi devam edecektir

TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Turizm ve Çevre Bakanı Üstel’i ziyaret etti…

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’i ziyaret ederek, Bakanlık görevinde başarılar diledi, hayırlı olması dileklerini iletti.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kalkınma ve İşbirliği Ofisi Müşaviri İdris Cemal Demirci’nin de hazır bulunduğu ziyarette, TC Büyükelçi Başçeri, her konuda olduğu gibi turizm ve çevre konularında da KKTC’nin yanında olduklarını dile getirerek, “Desteğimiz her zaman olduğu gibi şimdi de devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstl’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ni yanımıda hissetmek, desteğini almak bizlere güç verir, bizler için büyük bir motive kaynağıdır” dedi.

(BRT/MAIL)