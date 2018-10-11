Başdemir 8 ay hapse mahkum oldu

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Girne’de bir marketin park yerinde uyuşturucu alışverişi yapmak için beklerken, polisler tarafından suçüstü yakalanan Gökhan Başdemir aleyhindeki dava dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Narkotik ekiplerinin 2017 yılı Mart ayında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu sonucunda Başdemir’in tasarrufunda 2 gram 882 miligram kokain ele geçirilmişti. Başkanlığını Nüvit Gazi Hacı’nın yaptığı, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla’nın oy birliği ile aldığı kararda Başdemir 8 ay hapse mahkûm edildi.

Heyetin oy birliği ile aldığı kararı okuyan Yargıç Hazal Hacımulla, 2017 yılında Girne’de bir marketin park yerinde uyuşturucu alışverişi yapmak için bekleyen 19 yaşındaki Yusuf Mert Altıncık’ın kullanımındaki MV 351Z plakalı kiralık araca narkotik ekipleri operasyon düzenlediğini anımsattı. Yapılan sorgulama sonucu uyuşturucu maddeyi Gökhan Başdemir’den aldığını itiraf eden Altıncık ve araçta yolcu olarak bulunan Aydoğan’ın itirafı sonucu Başdemir’in yakalandığını kaydeden Hacımulla, Gökhan Başdemir’in tasarrufunda 2 gram 882 miligram kokain ele geçirildiğini kaydetti.

Oy birliği ile alınan kararda, Başdemir’in “uyuşturucu madde tasarruf” suçundan suçlu bulunduğunu kaydeden Yargıç, uyuşturucu suçlarının yaygınlaşarak, vahim suçlar arasında yer aldığına dikkati çekti. Hacımulla, Başdemir’i “uyuşturucu madde tasarruf” suçundan 8 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.