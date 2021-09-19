“Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası”nın Beşinci Yarışı, Üçüncü Kez Yapılıyor

KKTOK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ralli dün akşam üstü Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Kumarcılar Hanı yanındaki David People Cafe önünde başladı.

2 günlük programla organize edilen rallide 13 ekip start aldı ve starın hemen ardından ekipler iki kez art arda, yaklaşık 14 kilometrelik Balıkesir etabını geçtiler.

İlk günü, Flat Out Rally Team’den, Skoda Fabia R5 ile yarışan Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi lider olarak tamamladı.

MRB Racing Team’den, Hyundai i20 R5 ile yarışan Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi ikinci olurken, yine Flat Out Rally Team’den Skoda Fabia R5 araçlarıyla yarışa katılan Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi günün üçüncüsü oldular.

BUGÜN HAMİTKÖY BARAJ, SANAYİ VE DİKMEN ETAPLARI GEÇİLECEK

Limasol Sigorta’ın yanı sıra; Near East Bank, enlglobal, Chagla Car Care, Tekan Mobile, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, GoPro, GenPower, Polaris, Basel Energy, NHG Construction, Protent ve Limasol Online’ın da katkılarıyla hayata geçirilen yarış bugün yaklaşık 7,5 kilometrelik Hamitköy Baraj Etabı ile yeniden başlayacak.

Art Arda iki kez geçilecek etabın ilk araç için start saatleri 10.03 ve 10.56 olarak belirlendi.

Ardından iki kez art arda, yaklaşık 9 kilometrelik Sanayi Etabı geçilecek. Sanayi Etabı start saatleri ise 12.19 ve 13.12 olarak açıklandı.

Baraj ve Sanayi etapları, Hamitköy Barajı yolu üzerinden ve yeni Lefkoşa üst yolu bölgesindeki zıplama noktasından da izlenebilecek.

Daha sonra servis alacak olan yarışçılar, servisin ardından iki kez art arda, yaklaşık 11 kilometrelik Dikmen Etabı’nı geçecekler. 15,20 ve 16,08’te başlayacak olan etap, Dikmen’den başlayıp Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bitecek. Dikmen Etabı Yeni Lefkoşa üst yolu bölgesindeki zıplama noktasından takip edilebilecek.

Etapların tamamlanmasının ardından ödül töreni 17.30’da David People önünde yapılacak.