Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa Sanayi'de hırsızlık!
Lefkoşa Sanayi'de hırsızlık!
Mehmet Behai Pınardan mahkemeye çıkarıldı
Mehmet Behai Pınardan mahkemeye çıkarıldı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Sarhoş kafayla polise hakaret yağdırdı
Hakaret etti, küfürler savurdu
Hakaret etti, küfürler savurdu
Gözü dönmüş hırsız yakalandı
Gözü dönmüş hırsız yakalandı

“Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası”nın Beşinci Yarışı, Üçüncü Kez Yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen “Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı, Limasol Sigorta sponsorluğunda üçüncü kez yapılıyor.

19 Eylül 2021 Pazar 11:31
51 Okunma
“Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası”nın Beşinci Yarışı, Üçüncü Kez Yapılıyor

KKTOK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ralli dün akşam üstü  Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Kumarcılar Hanı yanındaki David People Cafe önünde başladı.

2 günlük programla organize edilen rallide 13 ekip start aldı ve starın hemen ardından ekipler iki kez art arda, yaklaşık 14 kilometrelik Balıkesir etabını geçtiler. 

İlk günü, Flat Out Rally Team’den, Skoda Fabia R5 ile yarışan Deniz Fahri-Serhan Tan ikilisi lider olarak tamamladı.

MRB Racing Team’den, Hyundai i20 R5 ile yarışan Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi ikinci olurken, yine Flat Out Rally Team’den Skoda Fabia R5 araçlarıyla yarışa katılan Mustafa Bulutoğluları-Mustafa Yücener ikilisi günün üçüncüsü oldular. 

BUGÜN  HAMİTKÖY BARAJ, SANAYİ VE DİKMEN ETAPLARI GEÇİLECEK

Limasol Sigorta’ın yanı sıra; Near East Bank, enlglobal, Chagla Car Care, Tekan Mobile, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, GoPro, GenPower, Polaris, Basel Energy, NHG Construction, Protent ve Limasol Online’ın da katkılarıyla hayata geçirilen yarış bugün yaklaşık 7,5 kilometrelik Hamitköy Baraj Etabı ile yeniden başlayacak. 

Art Arda iki kez geçilecek etabın ilk araç için start saatleri 10.03 ve 10.56 olarak belirlendi. 

Ardından iki kez art arda, yaklaşık 9 kilometrelik Sanayi Etabı geçilecek. Sanayi Etabı start saatleri ise 12.19 ve 13.12 olarak açıklandı. 

Baraj ve Sanayi etapları, Hamitköy Barajı yolu üzerinden ve yeni Lefkoşa üst yolu bölgesindeki zıplama noktasından da izlenebilecek.

Daha sonra servis alacak olan yarışçılar, servisin ardından iki kez art arda, yaklaşık 11 kilometrelik Dikmen Etabı’nı geçecekler. 15,20 ve 16,08’te başlayacak olan etap, Dikmen’den başlayıp Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bitecek. Dikmen Etabı Yeni Lefkoşa üst yolu bölgesindeki zıplama noktasından takip edilebilecek. 

Etapların tamamlanmasının ardından ödül töreni 17.30’da David People önünde yapılacak.

Son Güncelleme: 20.09.2021 00:00
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Turing Ve Otomobil KurumuKuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canaltay: Son 10 yılda toplam 270 ölümlü kaza meydana geldi
Canaltay: Son 10 yılda toplam 270 ölümlü kaza meydana geldi
“Geçen hafta 933, bu hafta 594 hasta tespit edildi”
“Geçen hafta 933, bu hafta 594 hasta tespit edildi”
Havva Gürsel Hayatını Kaybetti
Havva Gürsel Hayatını Kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim