Başhekim Adil Özyılkan karantinaya alındı

Sabah saatlerinde Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir işçi başı ve eşinin koronavirüse yakalanmasının ardından Başhekim Adil Özyılkan da temaslı olarak karantinaya alındı.

Devlet Hastanesi’nde bu sabah saatlerinden itibaren koronavirüs paniği yaşanıyor.

Hastanede işçilerin sorumlusu 1 kişinin ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastane idari bölümü ile de yakın temas içinde olan ve sürekli bölümlerle toplantı yapan kişi ile teması olanlar tespit edilip karantinaya alınıyor.

Hastane idari bölüm dahil birçok kişiyi şu sıralar PCR testleri yapılıyor. Öte yandan vakanın hastane ile alakalı olmadığı virüsün dışarıdan kapıldığı kaydedildi.