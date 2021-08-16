Başhekim Dr. Erol Uçaner: “Herkes kendini koruyabilecek bir aşı olmalıdır”

Uçaner, bugün öğleden önce yoğun bakımdaki hasta sayısının 13’e yükseldiğini ancak daha sonra hastanın normal servise çıkmasıyla rakamın 12’ye indiğini, bu hastaların 6’sının entübe, 6 hastanın durumunun ise daha stabil olduğunu açıkladı. Uçaner, entübe hastaların sadece birinin tam doz aşılı olduğunu belirtti.

İnsanların hangi aşıyı olduğunu düşünmemesi gerektiğini dile getiren Uçaner, “Herkes kendini koruyabilecek bir aşı uygulamasını yapmalıdır” şeklinde konuştu.

Uçaner, 40 yaş üstü pozitif olmuş kişilere aşılı veya aşısız, kronik hastalığı var veya yok, semptomu var mı yok mu bakmaksızın tetkikler ve doktor muayenesinin her zaman yapıldığını; 40 yaş altındakilere ise triaj uygulandığını açıkladı.

Triajda hastanın semptomu ve şikayeti varsa gerekli tetkik ve muayenenin yapıldığını kaydeden Dr. Erol Uçaner, durumu iyi olduğu saptanan kişilerin süreci evlerinde geçirebildiğini söyledi.

“YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN 6’SI ENTÜBE”

Uçaner, yoğun bakımdaki 12 hastadan 6’sının entübe durumda olduğunu, geri kalanların durumunun ise daha stabil olduğunu belirtti.

Entübe hastaların her zaman tehlikeli ve durumu kritik olan hastalar olduğunu ifade eden Uçaner, durumu daha stabil olan hastalardan daha hızlı iyileşme beklenebileceğini söyledi.

“ENTÜBE HASTALARIN BİRİ TAM DOZ AŞILI ”

Entübe hastaların daha uzun süreli tedavi istediğini kaydeden Erol Uçaner, şu anda entübe hastaların sadece birinin tam doz aşılı olduğunu ifade etti.

Aşılı olup da virüs bulaşan kişilerin hangi aşıdan olduğunun merak edildiği hatırlatılan Uçaner, hastaların her aşı türünden aşılanmış kişiler olabildiğini belirtti.

“BEN SİNOVAC OLDUM HASTALIĞI GEÇİRDİM, İYİLEŞTİM”

Kendisinin Sinovac aşısı olduğunu ve Covid-19’a yakalanarak, geçirdiğini, birçok hemşire ve doktorun da Sinovac aşısı olup hastalığa yakalandığını ancak iyileştiğini dile getiren Uçaner, hastaneye yatan birçok hastanın da Sinovac aşısı olduğunu ve iyileştiğini vurguladı.

“Buradaki nokta hangi aşının olduğu değil, çok kriterler vardır” diyen Uçaner, “Aşının zamanı, hastanın kronik hastalıkları, hastanın tedaviye verdiği cevap, bağışıklık sistemi çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

“SADECE AŞI OLDUM VE BİTTİ, YOKTUR BÖYLE BİR ŞEY…”

“Ben aşılıyım, bana hiçbir şey olmaz” algısının doğru bir bakış açısı olmadığının altını çizen Uçaner, kişinin fiziksel kondisyonu ve sağlık sisteminin vereceği mücadele gücünün çok önemli olduğunu söyledi. Uçaner, şöyle devam etti:

“Birçok yanlış vardır, mesela; ‘Ben çift doz aşılıyım, bulaşmam bile’ deniyor. Hayır, bulaşıp, ölebilirsin de… Ama aşılı bir hastanın tedaviye verdiği cevap çok daha hızlıdır, yoğun bakıma düşme oranı çok daha düşüktür, serviste tedavi gördüğü süre çok daha azdır. Bunları bilmesi lazım insanların… Sadece aşı oldum ve bitti, yoktur böyle bir şey. Aşı sizi korur ama vücudunuzun sahip olduğu noktalar vardır ki bunlar sizi bir şekilde aşının verdiği etkiyle daha yukarıya taşır. Bunu anlamak lazım… ”

“HERKES KENDİNİ KORUYABİLECEK AŞI UYGULAMASINI YAPMALI”

Aşısız olup da ölmeyen hastalar, aşılı olup da ölen hastalar da bulunduğuna dikkat çeken Başhekim Uçaner, “Tıpta matematik diye bir şey yoktur” dedi. Buna karşın yaşadıkları tecrübelerin, aşılı hastaların servislerde daha az süre tedavi gördüğünü gösterdiğini, daha hızlı iyileştiklerini ifade eden Uçaner, aşılı hastaların yoğun bakıma daha sayısı düşük şekilde girdiğini ve aşılı hastaların, aşısız hastalara göre tedaviye verdiğin cevabın çok daha başarılı olduğunu söyledi.

İnsanların hangi aşıyı olduğunu düşünmemesi gerektiğini dile getiren Erol Uçaner, “Herkes kendini koruyabilecek bir aşı uygulamasını yapmalıdır” şeklinde konuştu.

“ACİL DURUM HASTANESİ ŞU AN İÇİN YETERSİZ KALMAZ”

Artan vaka sayıları karşısında şu an için Acil Durum Hastanesi’nin yetersiz kalma durumu olmadığını açıklayan Erol Uçaner, 100’e yakın hasta ve 24 yoğun bakım limitleri olduğunu belirterek, mevcut durumda sistemi çevirebilecek personele sahip olduklarını kaydetti.

“HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU”

Herhangi bir personelin temaslı, hastalık veya başka herhangi bir sebepten çalışamadığı durumlarda, diğer çalışanlara daha fazla iş yükü bindiğini anlatan Erol Uçaner, sistemin yine de döndürülebildiğini ifade etti. Bazı personelin mesaisini doldurup, ek mesailerini de aştığı durumlar da yaşandığını dile getiren Uçaner, “Herkes elini ciddi anlamda taşın altına koydu” vurgusu yaptı.

Pandemi ekibinin çalışma sistemi hakkında da bilgi veren Erol Uçaner, 30 gün sürekli on-call çalışan doktorlar olduğunu belirterek, Covid-19 hastası kişilerin, bu doktorları arayarak, sağlık durumuyla ilgili bilgiler verdiğini aktardı. Çalışma sistemiyle ilgili örnek veren Uçaner, şöyle konuştu:

“Bir hasta ‘ben 3 gün önce pozitif çıktım, herhangi bir sıkıntım yoktu, bileklikle eve geldim ama bugün çok şiddetli bir öksürüğüm var, nefes almakta sorun yaşıyorum’ diyerek on-call çalışan doktora bilgi verir. On call çalışan doktor, hastanın iletişim bilgilerini alır, bize gönderir. Biz de hastayı hastaneye aldırarak, gerekli muayenesini yaparız. İşlem bu şekilde hızlı yürür. Hasta otelde ise, otelde görevli hemşire veya temas ekibi bizi arar, bilgi verir ve hasta alınır. Zaten hastaneye yatması gereken hastaların muayenesi, tetkikleri yapıldıktan sonra hastaneye yatırılır. Sistem bu şekilde işler.”

“GÜNDE ORTALAMA 180-190 KİŞİYİ MUAYENE EDİYORUZ”

Günde ortalama 180-190 kişiyi muayene ettiklerini söyleyen Erol Uçaner, pozitif çıkan hastalara gerekirse tetkiklerinin yapıldığını belirtti. Hiçbir semptomu, şikayeti olmayan rastgele yapılan bir testte pozitif çıkan 30 yaşındaki bir hastaya triaj uyguladıklarını aktaran Uçaner, bu gibi hastalara ne yapacağı anlatılarak, otele veya eve gönderildiğini kaydetti. Söz konusu hastaya on-call listesinin verildiğini, 3-4 gün sonra belirtileri olursa, hastanın, hastaneye tekrar geldiğini, olmazsa 10’uncu gün gelip, PCR testi yaptırdığını ifade eden Uçaner, negatif çıkması durumunda ise kısa bir izolasyon sürecinin sonrasında normal hayat düzenine döndüğünü anlattı.

“BİLİME SAYGISIZLIK YAPMASINLAR”

Aşı karşıtlara seslenen Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, “Bilime saygısızlık yapmasınlar” dedi. Tüm dünyanın aşılanarak, hastalığın üstesinden gelmeye çalıştığını ifade eden Uçaner, “Aşıya karşı olabilirler, kendileri aşı yapmasın ama insanlara aşı yapmama telkininde bulunmasınlar” ifadelerini kullandı.