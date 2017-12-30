Başhekim hastane çalışmalarını rakamlarla açıkladı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı hastanede bu yıl yapılan çalışmaların büyük bir kısmının rakamsal dökümü açıkladı, 2018 yılının halka sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

Dizdarlı yazılı açıklamasına Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin 2017 yılını, 149 uzman hekim, 13 Asistan hekim, 410 hemşire, 160 memur laborant teknisyen, 78 İşçi ve işi memuru ile toplam 810 personel ile tamamladığını kaydetti.

Bu yıl içerisinde polikliniğe günde ortalama olarak 858 hastanın başvurduğunu, başvuru sayısının yıl sonunda toplamda 205 bin 697’ye ulaştığını ifade eden Dizdarlı, bu sayının diş polikliniği için ise günde ortalama 58, yıl sonu için toplam 13 bin 444 olduğunu belirtti.

Bu yıl içinde acil servise başvuran hasta sayısı 19 bin 005’e ulaşırken bunun günlük ortalamasının 252 olduğunu kaydeden Dizdarlı, yatak doluluk oranının ise yüzde 70 dolayında olduğunu ifade etti.

Dizdarlı’nın verdiği diğer bilgiler ise şöyle:

“Hastanemizde kaybettiğimiz hasta sayısı 561 olmuş, 119 otopsi yapılmış, morga 757 giriş yapılmıştır.

2017 yılı boyunca 11 bin 122 hemodiyaliz uygulaması yapılmıştır. Ayrıca 577 kişiye ise periton diyalizi uygulanmıştır.

6 bin 033 ameliyat yapılmıştır. Bunların 2 bin 522 tanesi büyük, 1376 tanesi orta, 1735 tanesi küçük saydığımız ameliyat vasfı operasyonlar olmuştur.

Hastanemizde yıl boyu yapılan 754 doğumdan 395 tanesi normal, 359 tanesi ise sezeryan olarak gerçekleştirilmiştir.

Geçtiğimiz yılda toplamda 64 bin 745 seans fizik tedavi uygulaması yapılmıştır.

Yıl boyunca, Hematoloji laboratuarında 181 bin 517, Biokimya’da 601 bin 056 kişinin tahlilleri sonuçlandırılmıştır. Ayrıca hastalarımızdan aldığımız numunelerin 35 bin 234 tanesi Seroloji, 110 bin tanesi Eliza,222 bin 365 tanesi hormon,172 bin 776 tanesi Mikrobiyoloji laboratuarlarında tektik edilmiştir.

1430 kişiye anjiyo,3 bin 508 EKO yapılmıştır. 47 kişiye torakosentez, 34 kişiye bronkoskopi, 646 kişiye gastroskopi, 444 kişiye kolonoskopi yapılırken, 1400 kişiye küçük müdahalede bulunulmuştur”.

Dizdarlı yıl boyunca yapılan radyolojik tetkiklerin sayısal dökümünü de şu şekilde açıkladı;

“Mamografi-1290, Panaromik çekim- 3877, USG –Dopler19010, Tomografi 11402, MRI14003, Kemik Tarama-1205, IVP -80, Skopi-5957, Direk grafi-63452”.

Dizdarlı eksik olan istatistiklerin dökümünün da en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.