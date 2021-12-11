Başhekim kendini şikayet etti

Kocaeli'de corona virüs tedavisi gören başhekim kendisini savcılığa şikayet etti.



Kocaeli Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, 2020 yılının aralık ayında corona virüse yakalandı.

Evde tedavisine başlanan ve durumunun ağırlaşması üzerine başhekim olarak görev yaptığı hastaneye yatırılan Güneş, daha sonra kendi talebi doğrultusunda 112 Acil'e ait ambulansla oğlunun doktor olarak görev yaptığı Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Güneş, görevine döndü.



TEPKİLER ÜZERİNE YARGIYA TAŞIDI



Başhekim Güneş, kamu malını kullandığı gerekçesiyle gelen tepkiler üzerine olayı yargıya taşıdı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na kendini ihbar ederek dilekçe yazan Başhekim Güneş, dilekçede hastalık sürecinin zihinsel ve bedensel olarak vermiş olduğu sıkıntılardan dolayı doğru muhakeme kararında ister istemez sıkıntılar yaşadığını belirterek, verdiği kararın objektif olarak değerlendirilmesini talep etti.

SORUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ



Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemesinde, Başhekim Güneş’in yaşanan olayda herhangi bir suçunun olmadığına kanaat getirildi.

Savcılık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Sağlık Bakanlığı’nın tüm imkanlarının vatandaşların hizmetinde olduğu anlaşıldığından ve eylemlerin suç oluşturmaması sebebiyle soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.