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Başhekim Özyılkan'dan açıklama

Özyılkan:"Halkımın, basının bize el uzatışını gördüm."

29 Şubat 2020 Cumartesi 10:16
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Başhekim Özyılkan'dan açıklama

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, hastanede dün sabah meydana gelen yangın nedeniyle açıklama yaptı. Başhekim Özyılkan, hastanenin kalbine dokunan servisinin, kalbinden çok büyük bir yara aldığını belirtti.

Özyılkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben 20 kusur yıldır Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde çalışmaktayım. Her zaman olduğum her kademede hastaneyi geliştirmeye, hep daha ileriye götürmeye çalıştım. Bugün hastahanemizin kalbine dokunan servisimiz, kalbinden çok büyük bir yara almıştır. Yangın sırasında kendi canını hiçe sayarak  dumanlar içinde hastalarımızım canını kurtarmak için çalışan görev arkadaşlarım,  sizlerin bugünkü   çalışmalarınız karşısında gerçekten  kelimeler yetersiz kalır. Siz gerçekten görevini çok büyük bir özveri, sevgi ve aşkla yapan  insanlarsınız. İtfaiye ekiplerimizin, güvenlik kuvvetlerimizin, sivil savunma teşkilatımızın, polislerimizin ve halkımızın özverili çalışmaları için onlara da binlerce teşekkürler.  Halkımın, basının bize el uzatışını gördüm. İnanıyorum ki en kısa zamanda çok daha güçlü olarak  ayağa kalkacak ve Amiral Gemisi ünvanına layık bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
Adil ÖzyılkanLEFKOŞAYangınHastane Yangını
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AYŞE 2020-02-29 10:30:55

HASTANENİN EN İYİ VE ÖZVERİLİ ÇALIŞAN BÖLÜMÜ. NE BAŞARILARA İMZA ATTILAR HEPİMİZ GÖRDÜK. YAKINLARINI KAYBEDENLER ACILARINDAN BU KADAR ÖFKELİLER. GİDEN GERİ GELMEZ AMA ELDEN DE BİRŞEY GELMEZ. UZAKTAN BİLE BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİM, ONLARIN HİSSİYATINI DÜŞÜNEMEM BİLE. ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK BYÜK KAYIP. ELEŞTİRİ YERİNE ÇARE ARANMALI

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