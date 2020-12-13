Başhekim Pozitif

Temasta olduğu bir kişinin pozitif çıkması sonucu kendisini karantinaya alan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan'ın ikinci testi pozitif çıktı. Özyılkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Özyılkan'ın sosyal medya paylaşımı

" Test sonucum pozitif gelmiştir..emin ellerde tedavime başlanıyor..herkesin ilgisine teşekkür ederim"

temasta bulunduğu bir kişinin pozitif çıkması neticesinde temaslı izolasyon uygulamasına girdiğini duyurmuştu. Özyılkan, temasta olduğu kişinin pozitif çıkmasının ardından kendisinin de test yaptığını ve test sonucunun negatif çıktığını belirtmişti. Söz konusu kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından hemen kendisinin de temaslı karantinasına girdiğini açıklayan Özyılkan, karantinada kalacağını açıklamıştı.