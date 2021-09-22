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Başhekim Uçaner'den açıklama!

22 Eylül 2021 Çarşamba 10:20
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Başhekim Uçaner'den açıklama!

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr Erol Uçaner, Günaydın Haber Kıbrıs programında önemli açıklamalarda bulundu.  Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Uçaner, yaz ayı içinde günlük vakaların zirve yaptığı dönemde yaşanan süreci anlattı.

Yaz döneminde doktor, hemşire ve diğer personellerin izin yapmadan çalıştıklarına işaret eden Uçaner, 3-4 ay önce Kongo ve Nijerya uyruklu hastaların çoğunlukta olduğunu, son dönemde ise yerel vakalarda artış yaşandığını dile getirdi. Uçaner, alınan tedbirler ve yapılan denetimler sonucu vaka sayısında düşüş yaşandığını aktardı.

Hasta sayısının zirve yaptığı ve yoğun bakım bölümünün dolmaya yaklaştığı dönemin önemine dikkat çeken Uçaner, “Yoğun bakım uzmanları ile yaptığımız toplantıda, 2 hasta daha gelirse yoğun bakım dolacak, bu nedenle ülkenin kapanması değil ancak kısıtlamaların gündeme getirilmesi görüşüldü. Yaşlı bakımevinden de 8 hasta gelmişti. Yoğun bakım bölümünde 22 sayısına ulaştık, limitleri doldurmuştuk başarı ülkeyi kapatmamaktı. Yoğun bakım servisinde yatak sayısını artırdık. Yoğun Bakıma 12 yatak daha ekledik. İnşallah bu yatakları kullanmayız gerekli düzenlemeler yapılarak başka bir bölüm olarak kullanabiliriz” dedi.

Temaslı takip ekibinin değiştiğini ve yeni çalışma planlarının yapıldığını anlatan Uçaner, günde 200 vaka tespit edildiğinde en az 600 kişinin aranması gerekir. Yerli kişiler hasta veya temaslı olduğunda direk bize de ulaşıyor. Onlara yardımcı oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Acil Durum Hastanesi’nin 170 yatak kapasitesine ulaştığını dile getiren Uçaner, “100 acilde, 30 göğüs karantinada yatak var. Yaptığımız bazı düzenlemelerle ve diğer bölümlerdeki yataklarla 170 sayısına ulaştık” şeklinde konuştu

Okulların açılmasına rağmen çocuk vakalarında azalma olduğuna işaret eden Uçaner, “Çocuklar okulda değil dışarıda bulaşır. Okullarda gerekli önlemler alındığı için bulaş az oluyor” dedi.

Vaka sayılarının düşmesinde denetimlerin de etkisi olduğuna vurgu yapan Uçaner, “Testleri ve denetlemeleri yaparak kışa hazır olmalıyız” diye konuştu.

Hastalığın seyri ve yoğun bakıma yatılmaması için aşının önemine vurgu yapan Uçaner, “40 bin doz Astra Zeneca geri gönderiliyor. Çok üzgünüm. Bu aşı koruyucu olarak 1’nci sıradadır” dedi.

Uçaner, evde takip sistemi ve tedavilerin yapılmasının da ülke açısından faydalı olduğuna dikkat çekerek, “Temaslı ve semptompsuz hastalar evde tutulmamasıydı ekonomik açıdan faturası ağır olurdu” ifadelerini kullandı.

Kaynak : Haber Kıbrıs

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