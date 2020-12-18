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Başhekimden mesaj var

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Adil Özyılkan Covid-19 tedavisinin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisine hemen başlanan Özyılkan, sağlık durumumun iyi olduğunu söyledi. 

18 Aralık 2020 Cuma 17:36
1262 Okunma
Başhekimden mesaj var

Bahar SANCAR


Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Adil Özyılkan Covid-19 tedavisinin tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Covid-19 testi pozitif çıkan ve tedavisine hemen başlanan Özyılkan, sağlık durumumun iyi olduğunu söyledi. 

Özyılkan’ın açıklaması şu şekilde;

“Bugün hastanedeki altıncı günüm, tedavim emin ellerde tamamlanmak üzere... Sağlık durumum iyi çok şükür  Bu süreçte canla başla tedavimle ilgilenen başta pandemi doktorlarımız, hemşirelerimiz ,tüm pandemi çalışanları olmak üzere hastanemizin her bölümünde büyük emek vererek , risk alarak her kademesinde görev yapan personelime , durumumla yakından ilgilenen Bakanım Sayın Dr. Ali Pilli ve ekip arkadaşlarıma, arayan, soran, ilgisini eksiltmeyen tüm dost , akrabalarıma ve basın mensuplarına canı gönülden teşekkür ederim. Gelinen noktada herkesin sorumluluk alarak birbirimizi korumak adına maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesini temenni eder, sağlıklı günler dilerim..."

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