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Başhemşire: "Ayrımcılık ve Mobbing iddialarını kanıtlayın"

Savaşkan yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’na müracaat ederek ortada bir ‘ayrımcılık ve mobing’ olup olmadığının belirlenmesi için “hakkında soruşturma başlatılmasını” talep ettiğini de bildirdi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:57
Başhemşire: "Ayrımcılık ve Mobbing iddialarını kanıtlayın"
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhemşiresi Fatma Savaşkan, KTAMS ile Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nı ‘hemşirelere ayrımcılık yapılıyor ve mobing uygulanıyor’ iddialarını kanıtlamaya çağırdı.

Savaşkan yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’na müracaat ederek ortada bir ‘ayrımcılık ve mobing’ olup olmadığının belirlenmesi için “hakkında soruşturma başlatılmasını” talep ettiğini de bildirdi.

Bakanlığa gönderdiği yazıda “mobing ve ayırımcılığın ağır ithamlar olduğuna ve suç teşkil ettiğini” vurguladığını kaydeden Savaşkan, bu iddiayı ortaya atanların kanıtlarını da göstermek zorunda olduğunu belirtti.

Fatma Savaşkan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hemşire eksikliğinin had safhada olduğunu, servislerde vardiya döndürmenin gittikçe zorlaştığını, hemşirelerin insanüstü özveri ile özel hayatları ve kendi sağlıkları pahasına sistemi ayakta tutmaya çalıştığını dile getirerek, bu koşullar altında hastaneyi yönetmenin birtakım zorluklar ve imkansızlıklar yarattığını ifade etti.

Geçmişte başkanlık görevinde ve yönetim kademelerinde görev yaptığı meslek örgütlerinin ve diğer sendikaların da sorunları yakından bildiğini, ancak bunların çözümü yerine ‘çamur at izi kalsın’ mantığıyla hareket edildiğini  savunan Savaşkan, “Kime, ne zaman ayırımcılık uygulamışım? Yasaların verdiği görev ve yetkimin dışına ne zaman çıkmışım? Kime, ne şekilde mobing uygulamışım? Bunları iddia atanlar ispat etmek zorundadır” dedi.

Savaşkan, üyesi olduğu Hemşireler ve Ebeler Sendikası’na gönderdiği yazıda ise iddialarla ilgili kendisi hakkında ‘disiplin soruşturması’ başlatılmasını ve suçlu bulunması halinde gereken cezaya çarptırılmasını talep ettiğini kaydetti.

“ESAS MESELE 2 HEMŞİRENİN GECE VARDİYASINA GİRMEK İSTEMEMESİ”

Esas meselenin “iki hemşirenin 15 günde bir kez bile gece vardiyasına girmek istememesinden” kaynaklandığını, bunu sendikanın da çok iyi bildiğini ileri süren Savaşkan, mevcut uygulamaya sendika yönetim kurulu üyelerinden birinin de imza koyduğunu savundu.

Savaşkan, ‘gerektiğinde nöbete girilecektir’ kararının herkesi kapsadığını, herhangi bir ayırımcılığın söz konusu olamayacağını kaydetti.

“İnsan onuruyla oynamak bu kadar kolay olmamalı” diyen Savaşkan, yargıya gitmek dahil bütün yasal haklarını kullanacağını da ifade etti.

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