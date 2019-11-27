Bashır, 3 gün tutuklu kalacak

Girne’de önceki gün gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda 12 gram uyuşturucu madde bulunan Suriye uyruklu üniversite öğrencisi Basel Bashır bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, aldıkları bir bilgi üzerine 25 Kasım saat 17.00 sıralarında Girne’deki bir eve baskın yaptıklarını söyledi.

Polis, operasyon esnasında zanlının söz konusu eve geldiğini, üzerinde yapılan aramada yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini kaydeden polis, ilk etapta 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.