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Başıboş Köpekler 15 Danayı Parçaladı

Erdemli köyünde Sevinç Öncüler’e ait ağıla giren başıboş köpekler tam 15 danayı parçaladı

04 Kasım 2020 Çarşamba 11:56
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Başıboş Köpekler 15 Danayı Parçaladı

Erdemli köyünde Sevinç Öncüler’e ait ağıla giren başıboş köpekler tam 15 danayı parçaladı. Danalardan bazıları yaralı kurtulsa da durumlarının ağır olduğu ve tümünün telef olacağı bildirildi.

Sabah saat 06.30’da ağılına giden Sevinç Öncüler, korkunç manzarayla karşılaştığını söyleyerek, köpeklerin sabah 01.00- 06.00 saatleri arasında ağıla girdiğini tahmin ettiklerini belirtti.

Yeni doğmuş, yaklaşık 2 aylık olan 15 danadan birkaçının kurtulduğunu ama yaşayabilecek durumda olmadığını ifade eden Öncüler, “Hayvancılar zaten zor bir dönem geçiriyor, bir de başıboş köpek dehşetiyle uğraşıyoruz. Yıllardır bu soruna çare bulunamıyor, her birkaç günde başka bir hayvancıya zarar veriyorlar” dedi.

Bu danaların doğması, yetiştirilmesi için büyük bir maliyet ve emek ortaya konulduğunu belirten Sevinç Öcüler, “Zararımız çok büyük. Şimdi ne olacak, zararımızı kim ödeyecek? Tedbir almayan yetkililer sesimizi duyacak mı?” diye sordu.

Hayvancılığın maliyetli, zor, büyük emekler isteyen bir iş olduğunu ifade eden Sevinç Öncüler, şöyle konuştu

“Biz hayvancıyız, hayvanları severiz, köpekleri de severiz ama bize zarar vermesini istemeyiz. Devletin başıboş köpeklerle ilgili bir politika belirlemesi ve bu sorunu çözmesi gerekiyor. Biz hayvanlarımızı köpekler parçalasın diye yetiştirmiyoruz. Şimdi de hiç uyumadan başıboş köpekler için nöbet mi bekleyeceğiz? Ne yapacağımızı şaşırdık…”

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