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Başıboş köpekler 25 hayvanı öldürdü

Başıboş köpek sorunu ülkenin bir çok yerinde olduğu gibi Hamitköy’de de sıkıntı ve soruna neden oluyor.

07 Temmuz 2022 Perşembe 13:33
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Başıboş köpekler 25 hayvanı öldürdü
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Başıboş köpekler Hamitköy’de dün gece katliam yaptı. Hamitköy mandralar bölgesinde son dönemde birçok hayvancının mandralarına girerek hayvanları parçalamaya başlayan köpekler, Şener Dağaşaner’e ait mandrada dün gece adeta katliam yaptı.

Son 3 günde hayvanları saldırıya uğrayan Şener Dağaşaner, mandırasındaki önlemleri artırmasına ve tellerin boyunu yükseltmesine rağmen, hayvanlarının saldırıya uğramasına engel olamadı. İlk 2 gün 5 hayvanı köpekler tarafından parçalanan Şener Dağaşaner’in dün gece ise 20 hayvanı parçalandı. Bu arada yaklaşık 10 hayvan ise saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

Toplamda 25 hayvanı parçalanan Şener Dağaşaner yaşananlar karşısında göz yaşlarına hakim olamazken, gözü gibi baktığı hayvanlarının ölmesine ve emeklerinin heba olmasından adeta kahroldu.

Lefkoşa Türk Belediyesinin bölgeye giderek gerekli önlemleri alması gerektiğini söyleyen Şener Dağaşaner, ağır yaralı olan ve can çekişen bazı hayvanlara ne yapacağını bilemediğini de söyledi. 

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