Künye
Kıbrıs 9
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar hapsi boyladı
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar...
Cinsel saldırıda bulundu!
Cinsel saldırıda bulundu!
15 gün cezaevine gönderildi
15 gün cezaevine gönderildi
Hem kaçak çıktı hem de ortalığı karıştırdı
Hem kaçak çıktı hem de...
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Flaş Haber
Araç alev aldı!
Kapat

Başıboş köpekler inekleri parçaladı

Yeni Erenköy Belediyesi'ne bağlı Yeşilköy köyünde Seycan Osma'ya ait inekler başıboş köpekler tarafından telef edildi.

12 Mart 2022 Cumartesi 13:28
0 Okunma
Başıboş köpekler inekleri parçaladı
banner108

Birçok kez tedbir alınması için belediyeden yardım istediğini anlatan Osma, belediyenin hiçbir şey yapmadığını belirterek sosyal medyadan tepki gösterirken Yeşilköy halkını tedbirli olmaya çağırdı.

Seycan Osma'nın yaptığı paylaşım şöyle: 

Köpeklerin katliami sonu hüsran  ALLAH razı olsun belediyeden 3 aydir söylediğimiz halde çözüm  bulmadılar.iki yavrusu süt diye agliyorlar ve bunun arkası gelecek devam edecekler bu köpekler saldırmaya hayvan hakları varsa bu ineğin hakkı nerde. Sayın cumhurbaşkanımıza sesleniyorum .Tum Yeşilköye sesleniyorum herkes tedbirli olsun .

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Açıklamalarımız Dünyanın Her Yerinde Haber Oluyor”
Tatar: “Açıklamalarımız Dünyanın Her Yerinde Haber Oluyor”
Tatlısu’da ‘Belediyene Sahip Çık’ eylemi yapılacak
Tatlısu’da ‘Belediyene Sahip Çık’ eylemi yapılacak
Sebastian Vettel kaskındaki KKTC bayrağını kaldırdı
Sebastian Vettel kaskındaki KKTC bayrağını kaldırdı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim