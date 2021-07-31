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“Başımız sağ olsun; yanan hepimizin yüreğidir!”

KITSAB Türkiye’de yaşanan yangınlarla ilgili mesaj yayımladı...

31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:18
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“Başımız sağ olsun; yanan hepimizin yüreğidir!”

Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarını, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği olarak,  üzüntü ve endişe ile takip etmekteyiz. Orman yangınlarına karşı verilen mücadelede hayatlarını kaybedenler olmasını büyük bir üzüntü ile karşıladık. Bu mücadelede hayatlarını ortaya koyansoydaşlarımızın mücadelesini, insan ve yurt sevgisi örneklerini gururla izliyoruz.

Kalbimiz, Türkiyemiz ve Türkiye halkı için atmaktadır. Kıbrıs Türk halkı, sevinçte ve tasada Türk halkı ile birlikte olduğunu gösteren mesajlarla birliktemizi vurgulamaktadır. Bu birlikteliğin bizi geleceğe taşıyacak en büyük güç olduğuna inanarak yangınla ortaya çıkan sorunların çözüme katkı yapacak her türlü eyleme katılmaya hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşır; Türkiye’ye ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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KITSAB
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