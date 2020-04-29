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Basın çalışanlarına test yapılacak: İlk test yarın BRTK ve Kanal T personeline

Bay-Sen basın çalışanlarına yapılacak Covid-19 testlerine yarın BRTK’da başlanacağını belirtti...

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:39
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Basın çalışanlarına test yapılacak: İlk test yarın BRTK ve Kanal T personeline

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), çalışan ve risk altında bulunan basın emekçilerine yapılacak Covid-19 testlerine, BRTK’da başlanacağını belirtti.

Bay-Sen  Başkanı İbrahim Kanat yazılı açıklamasında, Covid-19 testlerinin ilk aşamasının yarın sabah saat  09:30’da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Sitesi’nde BRTK çalışanlarına ve Kanal T personeline yapılacağını ifade etti.

Kanat, testlerin ikinci etabının  ise önümüzdeki hafta içi Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde yapılacağını duyurdu.

Kanat, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın-Sen, Dış Basın Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Dev-iş, KKTC Haber Kameramanları Derneği ve  Bay-Sen’in  bu yöndeki talebine duyarlılık göstererek olumlu yanıt veren Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye  teşekkür ettiklerini da kaydetti.

Kıbrıs postası

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