Basın çalışanlarına yapılan bütün testler negatif

Sağlık Bakanlığı ile basın sektöründe örgütlü 8 birlik ve sendikanın işbirliğiyle dün başlatılan Kovid-19 testleriyle ilgili süreç bugün tamamlandı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) lokalinde dün 260 kişiye uygulanan 'hızlı test' sonucu pozitif çıktığı belirtilen iki kişiye bugün yapılan ileri tetkik ve PCR testlerinin negatif olduğu belirlendi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre basın alanında yapılan bütün testlerde Covid 19 hastalığına neden olan virüse rastlanmadı.

Böylece basın sektöründe uygulanan testler sonucunda hastalığa rastlanmamış oldu.

Basında örgütlü 8 birlik ve sendika, (KTGB, Basın Sen, BaySen, KTAMS, Devİş, Haber Kameramanları Derneği ve Dış Basın Birliği) Sağlık Bakanlığı ve sağlık ekipleriyle katkı koyan üyelere teşekkür etti.