Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Basın çalışanlarına yapılan bütün testler negatif

Sağlık Bakanlığı ile basın sektöründe örgütlü 8 birlik ve sendikanın işbirliğiyle dün başlatılan Kovid-19 testleriyle ilgili süreç bugün tamamlandı.

05 Mayıs 2020 Salı 18:39
163 Okunma
Basın çalışanlarına yapılan bütün testler negatif

Sağlık Bakanlığı ile basın sektöründe örgütlü 8 birlik ve sendikanın işbirliğiyle dün başlatılan Kovid-19 testleriyle ilgili süreç bugün tamamlandı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) lokalinde dün 260 kişiye uygulanan 'hızlı test' sonucu pozitif çıktığı belirtilen iki kişiye bugün yapılan ileri tetkik ve PCR testlerinin negatif olduğu belirlendi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre basın alanında yapılan bütün testlerde Covid 19 hastalığına neden olan virüse rastlanmadı. 

Böylece basın sektöründe uygulanan testler sonucunda hastalığa rastlanmamış oldu.

Basında örgütlü 8 birlik ve sendika, (KTGB, Basın Sen, BaySen, KTAMS, Devİş, Haber Kameramanları Derneği ve Dış Basın Birliği) Sağlık Bakanlığı ve sağlık ekipleriyle katkı koyan üyelere teşekkür etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyet Meclisinde güncel konuşmalar sürüyor.
Cumhuriyet Meclisinde güncel konuşmalar sürüyor.
Bugün pozitif vakaya rastlanmadı
Bugün pozitif vakaya rastlanmadı
Şefikaba da yok artık!
Şefikaba da yok artık!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim