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"Basın, demokrasi ve güçlü devlet için önemli bir unsur"

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, Basın Günü mesajında, basının demokrasi ve güçlü bir devlet için önemi bir unsur olduğunu belirtti.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:05
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"Basın, demokrasi ve güçlü devlet için önemli bir unsur"
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Mamülcü, yayımladığı mesajda, “Düşünce özgürlüğünün yanı sıra demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan basın mensupları; ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak, halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talepleri ile görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenmektedirler. Bu bakımdan da basın, demokrasi ve güçlü devlet olmanın da önemli bir unsurudur. Özellikle halkımızın gözü, kulağı ve sesi konumundaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti basını çok önemli bir kamu görevi yapıyor” ifadelerine yer verdi. 

Mamülcü, “Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi için her şartta görevleri peşinde koşan, mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden bütün basın çalışanlarının Basın Gününü kutlarım” dedi.

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