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Basın örgütlerinden hükümete sert tepki: Tarih bu ayıbı yazacak!

“Herkese eşit maaş” duygusallığı üzerinden propaganda yapanlara bir sözümüz var. Kesintili bir bakan maaşının 6’da 1’ini dahi gazetecilere destek olarak vermek istemiyorsunuz. Bu gazetecilerin yüzüne hep utançla bakacaksınız.

12 Nisan 2020 Pazar 18:25
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Basın örgütlerinden hükümete sert tepki: Tarih bu ayıbı yazacak!

Hükümet medyayı ‘destek dışında tutma kararı verdi. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın-Sen ve Dev-İş, hükümetin gazetecilere 750 TL maaş desteğini dahi çok gördüğünü açıkladı ve buna sert tepki gösterdi.

3 örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada “Tarih bu ayıbı yazacak! Bakanlar Kurulu gazetecilerin yüzüne nasıl bakacak?” denildi.

“Tarih Bu Ayıbı Yazacak!

Bakanlar Kurulu gazetecilerin yüzüne nasıl bakacak?

Medya 7 gün 24 saat topluma hizmet veriyor.
Biz “kamusal görev” diyoruz.
Peki, gazeteciler nasıl gelir elde edecek?
Medyanın tüm gelir kaynakları ortadan kalkmış, reklama erişim şansları sıfırlanmış, nefes boruları kapatılmışken.

Özel sektörde görev yapan, topluma en fazla ihtiyaç duyduğu dönemde verileri aktaran gazeteciler ne yapacak?
“İstihdam Politikaları Düzenleme ve Yürütme Kurulu”nun hazırladığı ya da Bakanlar Kurulu’nun şekillendirdiği tüzüğe göre özel medya “destek dışı” bırakılmış.
Bakanlar kurulu, kurul da bakanları işaret ediyor.
Ayıp!

Peki ,bu hükümet gazeteciliğin canına neden kastediyor?
İlk günden itibaren “kendi medyasını” oluşturmak adına özel ilişkilere yönelen kimileri, özgür gazeteciliği susturacağını mı sanıyor?
Yanılıyorlar!

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, güneyde, medyaya yönelik 700 bin Euro destek açıkladı.
“KKTC BAKANLAR KURULU” önce 1.500, sonra 750 TL maaş desteğini dahi çok gördü.
Basın için “teşvik sürecek” gibi bir aldatmaca ile kamuoyunu kandırmaya çalışıyorlar.
Maaş ödeyemeyen gazete, radyo ve televizyonlar için “ödeyemediği sosyal yatırımlarının iadesi” için teşvik öneriliyor.

“Herkese eşit maaş” duygusallığı üzerinden propaganda yapanlara bir sözümüz var.
Kesintili bir bakan maaşının 6’da 1’ini dahi gazetecilere destek olarak vermek istemiyorsunuz.
Bu gazetecilerin yüzüne hep utançla bakacaksınız.
Size, bu ülkede gazeteciliği bitirme keyfini tattırmayacağız.

Bilmenizi isteriz ki SUSMAYCAĞIZ.”

KTGB – DEV-İŞ – BASIN-SEN

Anahtar Kelimeler:
Basın örgütleriKıbrıs Türk Gazeteciler BirliğiBASIN-SENDev-İş
Yorumlar
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gaydalı 2020-04-12 18:34:34

Rumsever faşistler size o bile fazla sittirin gidin bu ülkeden.

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Gezgin 2020-04-12 22:38:50

Ben ödediğim vergilerin ne siyasi partilere nede gazetelere verilmesine razı değilim
Gazetecilik bir ticari iştir yabanı ülkelerde gazetelere destek yoktur

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sik 2020-04-12 20:37:45

onlar siktirip giderse baskalari da seni sikecek

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Gezgin 2020-04-12 22:27:09

Gazete sayısı çok fazla hiç gerek yok kalemi eline alan gazete çıkarıyor

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Gezgin 2020-04-12 22:31:11

Herşeyin bolluğu bizde sendikalar sağcı solcu birlikler sağcı solcu diye ayrı ayrı sendika birlik tek bir çatı altında tolanmayı bile beceremiyorsunuz

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