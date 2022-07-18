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Basın Özgürlüğü!

Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan yazdı...

18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:52
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Basın Özgürlüğü!
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Önüne gelenin site kurduğu, önüne gelenin “sosyal medyadan” gazetecilik yapmaya çalıştığı bir evrede Hükümet bir yasa tasarısı hazırlayıp meclise sevk etmeye hazırlanıyordu.
Durumdan haberdar olan “bazı” basın yayın örgütleri ve bazı gazeteciler durumu protesto eden yürüyüş ve eylemler yaptılar.
Onlar eylem yaparken “gazetecilik” ile alakası olmayan insanların yaptığı gazeteler ve haber siteleri yayınlarına devam ediyordu…
Eğer bir toplum kendi içinde ki çürük yumurtaları ayıklayamazsa başına bir şeylerin gelmesi normaldir. Tıpkı şimdi bizim yaşadığımız gibi.
Üç beş tane soytarı için basın yasası yeniden gündeme getirilmesi gündemde. Ve bu yasanın gelmesini başta beni ve kurumumu etkileyecek iken o soytarılara hareket alanı vermeyeceğinden bu yasayı desteklemek zorunda kalıyorum. İşe bu cepheden bakmayan basın örgütlerine karşı da muhalif bir tutum sergilemiş oluyorum. 
Son günlerde giderek artıyor başıboş internet sitesi ve tek sayfalık gazete manşetlerinin. Kimin yaptığı belli olmayan sadece tetikçilik için kullanılan bu gazeteler ve siteler tüm basın yayın organlarını zor bir yola sokuyor.
Ülkede basılı olarak satan gazetelerin tirajları ortada. Bizim gibi kurumsal haber sitelerinin de keza ayını şekilde. Bu gidişattan kurtulmamın tek yolu ise özgürlüklerimize dokunsa da yasaların yeniden güncellenmesidir. 
Ya basın kendi içinde buna bir düzenleme getirecek ve çürük yumurtaları kendi içinden ayıklayacak yada bekleyecek hükümet bu konuda radikal bir adım atsın diye..

Son Güncelleme: 18.07.2022 13:57
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