Basın-Sen 47’nci yaşını resepsiyonla kutladı

Lefkoşa Bandabuliya Sahnesi'ndeki resepsiyona Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıslı Türk ve Rum sendika başkanları ve temsilcileri ile basın camiası katıldı.

Resepsiyonda konuşmaların ardından sendikanın 47. yıl pastası kesildi.

KİŞMİR: “BASIN-SEN’E YARAŞIR FAALİYETLERDE BULUNMAY AVE MÜCADELE VERMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Açılış konuşmasını yapan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, kendilerinin bir buçuk yıl önce görevi devraldıklarını dile getirerek, bu süre zarfında Basın-Sen’e yaraşır faaliyetlerde bulunmaya ve mücadele vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Sendika yönetimini devraldıklarında özel sektörde sadece bir iş yeriyle toplu iş sözleşmesi yapıldığını dile getiren Kişmir, girişimleri sonucunda bugün altı işyerinde toplu iş sözleşmesi yaptıklarını ve bunun da gurur verici olduğunu kaydetti.

Sendikanın ilkeleri doğrultusunda açıklamalar yaparak, mücadele verdiklerini söyleyen Kişmir, özellikle geçen yıl 22 Ocak’ta “ifade özgürlüğüne karşı yapılan saldırı” sonrasında 26 Ocak’ta Kıbrıslı Türklerin çok önemli bir ses verdiğini, sendika olarak kendilerinin de bu mücadelede Sendikal Platform’la birlikte yer aldıklarını belirtti.

“BİRÇOK GAZETE VE TV’DE ÖRGÜTLENDİK”

Sendika yönetimi sürecinde kendileri için en önemli noktalardan birinin örgütlenme olduğunu dile getiren Kişmir, yaptıkları girişimler sonucunda birçok gazete ve TV’de örgütlendiklerini ve hedeflerinin daha da çok girişim yaparak sayılarını artırmak olduğunu kaydetti.

Sendikanın üye sayısını yaklaşık üç kat artırdıklarını söyleyen Kişmir, bu sayede özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılmış olduğunu belirtti.

“DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ÜLKEDE GEÇERLİ OLMASI GEREKİR”

Özgürlükler konusunun da kendileri için büyük bir önem taşıdığına dikkat çeken Kişmir, “vicdani ret” konusunda da sendika olarak tavırlarının net olduğunu dile getirerek, tüm düşünce özgürlüğünün ülkede geçerli olmasını desteklediklerini kaydetti.

Kişmir, ifade ve düşünce özgürlüğüne sendika olarak sahip çıktıklarını belirtti.

“EN ÖNEMLİ VİZYONUMUZ KIBRIS’TA ÇÖZÜMDÜR”

Basın-Sen’in en önemli vizyonunun Kıbrıs’ta çözüm olduğunu dile getiren Kişmir, ülkede savaş tamtamları değil barış şarkıları duymak istediklerini söyleyerek, Kıbrıs’ın bir bütün olarak yeniden biraraya gelmesi ve Kıbrıslıların birlikte yaşaması temennisinde bulundu.

FRANGOS: "BİRLİKTE İYİ İŞLER YAPACAĞIZ"

Kıbrıs (Rum) Gazeteciler Birliği Başkanı Yorgos Frangos, Basın-Sen’in resepsiyonunda meslektaşlarıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, Kıbrıslı gazetecilerle ortak mücadelede ettiklerini söyledi.

Gelecekte her iki tarafı ortak mücadeleler beklediğini dile getiren Frangos, geçmişte ortak mücadele verdiklerini ve ilerleyen süreçte de birlikte olacaklarını kaydetti.

İki toplumun daha iyi koşullarda birlikte yaşaması için mücadelelerinin devam edeceğini dile getiren Frangos, ümitlerini kaybetmeden birlikte iyi işler yapma temennisinde bulundu.

BIÇAKLI: "BASIN-SEN EVİNE DÖNSÜN"

Sendikal Platform adına Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı konuşmasında, Basın-Sen’in ilk kurulduğunda Türk-Sen üyesi olduğunu ve 1988-89 yıllarına kadar da üyesi kaldığını, Türk-Sen’in yönetiminin değişmesi ile Basın-Sen’in yönetiminden ayrıldığını anlattı.

Bıçaklı, Basın-Sen’in tekrar evine dönmesi temennisinde bulundu.

Ülkede basın özgürlüğünün önemine dikkat çeken Bıçaklı, insanların doğru ve anında haber alması ve insanlar arasında düzeni sağlamasının elbette basının elinden ve talebinden geçtiğini kaydetti.

Basın emekçilerini göz bebeği gibi korumak gerektiğini dile getirten Bıçaklı, doğru ve anında haberciliğin önemli olduğunu söyledi.

2018 yılının beklendiği gibi geçmediğini söyleyen Bıçaklı, ülkede birtakım sıkıntılar yaşandığını, bu sıkıntıları halk olarak paylaşmaya hazır olduklarını sadece cenazede değil düğünde de birlikte olunması gerektiğini kaydetti.

Aslan Bıçaklı, çalışanlar ve siyasiler olarak ülkeyi hep beraber yönetmek gerektiğini dile getirerek, Asgari Ücret Komisyonu’nun oluşum şeklinin bir an önce değiştirilerek asgari ücretin günün koşullarına uydurulması gerektiğini belirtti.

2018 yılında da çözüm ve barışa ulaşılmadığını söyleyen Bıçaklı, “İnşallah 2019 yılı barış ve çözüm yılı olur” dedi.

HARMANCI: “BRTK VE TAK DAHA ÖZGÜR OLMALI..”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 1972 yılında kurulan Basın-Sen’i kutlayarak, ülkede gerçek anlamda özgür basına ulaşılabilecek bir mecra yaratılmasını temenni etti.

Neden özgür olunamadığının birçok sebebi olduğunu söyleyen Harmancı, yerleşik anlayış ve ekonomik anlamada patron bazlı gazeteciliğin ve medyacılığın çok yaygın olduğunu ve Kıbrıs’ta ekonomik bağların hükümete etki edebilmek amacıyla çokça kullanıldığını dile getirdi.

Dünyada ve yakın coğrafyada tutuklu bulunana gazetecilerin bir an önce özgür bırakılmalarını ve özgür düşünceye set vurulmaması gerektiğini vurgulayan Harmancı, ülkede BRTK ve TAK’ın daha özgür, daha bağımsız, daha demokratik bir noktaya gelebilmesi için tüm medya ve siyasilere büyük ödevleri olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Basın-Sen’in yeni yaşını kutlayan Harmancı, herkesin dilediğince yazabildiği ama egolarını o yazıya katmadığı günler ve yıllar diledi.

ÇELER: "ÖZELDE SENDİKALAŞMAYI DESTEKLİYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, bakanlığa geldiği ilk günden itibaren özellikle hiç sendikaya üye olmamış özel sektörden gelen birisi olarak tüm siyasi hayatı boyunca basın çalışanlarının dertlerini dinlediğini söyledi.

Göreve geldiğinde yapması gereken en önemli işin özel sektörde sendikalaşmanın önünü açmak olduğunu dile getiren Çeler, Basın-Sen pilot sendika olarak özelde sendikalaşmanın yolunu açmak için girişim başlattığını kendilerinin de bunu desteklediğini kaydetti.

Basın sektöründe çalışanların sendikalı olması halinde tüm yatırımlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacağını açıkladıklarını hatırlatan Çeler, birçok kesimin bu uygulamayı yapacaklarına inanmadıklarını fakat kendilerinin bu uygulamayı yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini belirtti.

“SENDİKALAŞMAYA EK MAAŞ DESTEĞİ VERİLECEK”

Tüm özel sektörde çalışanlara sendikalı olmaları ve toplu iş sözleşmesi imzalamaları karşısında ek maaş desteği verecekleri konusunda gerekli girişimleri yaptıklarını ve yasal hiçbir sorun olmadığını söyleyen Çeler, KKTC vatandaşı çalışanlara ek maaş desteği verme hakkına sahip olduklarını, bunu yapmak için de yeterli bütçe, niyet ve özgüvenlerinin olduğunu ve en kısa zaman da bunu uygulamaya koyacaklarını kaydetti.

ASGARİ ÜCRETİ TOPLANTISI YARIN

Özel sektörün asgari ücretiyle ilgili ilk toplantının yarın yapılacağını hatırlatan Çeler, hem işçi hem işveren hem de devlet tarafını düşünerek bir adım atacaklarını ve yapmayı öngördükleri artışın bazı kesimleri mutlu edeceğini söyledi.

ŞAHALİ: "ÖZGÜR HABERLER, ÖZGÜR BİREYLER"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Basın-Sen üyelerini tebrik etti.

Şahali, “Özgür haberleri özgür bireyler olarak yazabildiğiniz günlerin hiç sonu gelmemesin” ifadelerini kullandı.

BAYBARS: "BASININ ÖZGÜR OLMASI ÜLKENİN ÖZGÜR OLMASI DEMEK"

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, bir ülkede demokrasinin gelişmesinin en temel unsurlarından birinin basın olduğunu söyledi.

Basının hem demokrasinin, hem kültürün, hem siyasetin, hem vizyonun gelişmesine en değerli katkıları koyduğunu ifade eden Baybars, basının özgür olmasının ülkenin özgür olması anlamına geldiğini vurguladı.

ÖZYİĞİT: "HER YERDE ÖRGÜTLÜ OLMAK GEREK"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise, Basın-Sen’in 47. yaşını kutlayarak nice yıllar diledi.

Sendika kökenli bir bakan olarak özellikle Basın-Sen’in yaptığı çalışmalar neticesinde basın alanında her geçen gün örgütlenme çalışmalarının gelişmesini ve sendikalaşmanın artırılmasını saygı ve takdirle karşıladığını dile getiren Özyiğit, her alanda örgütlenme çalışmalarının gelişmesi gerektiğini kaydetti.

Özel sektörde sendikalaşmanın önünün açılması için gerekli girişimleri başlatacaklarını söyleyen Özyiğit, örgütsüz toplumun boşta olan ve ne istediğini bilmeyen kalabalığa benzediğini, bu nedenle her yerde örgütlü olunması gerektiğini belirtti.