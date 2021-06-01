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BASIN-SEN, Adalı soruşturmasında gelinen aşamayı değerlendirdi

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili soruşturma başlatmasını “son derece önemli bir gelişme” olarak değerlendirdi.

01 Haziran 2021 Salı 18:24
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BASIN-SEN, Adalı soruşturmasında gelinen aşamayı değerlendirdi

Yazılı açıklama yapan Kişmir, “Bu adım bir taraftan Başbakan Ersan Saner’in, ‘Soruşturulacak yeni bir şey yok’ söyleminin ne kadar boş olduğunu gösterirken, diğer yandan soruşturmanın Kıbrıs ayağının ne kadar geciktiğinin kanıtıdır. Ortada çok ciddi iddialar ve Atilla Peker’in itirafı varken adanın kuzeyinde hala adım atılmaması utanç verici bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Başsavcılığın devreye girmesi ve bu soruşturmanın Türkiye adli makamlarıyla eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini belirten Kişmir, bu konun takipçisi olacaklarını ve gerektiği takdirde eylemlilik boyutuna geçeceklerini kaydetti.

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