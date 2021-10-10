Basın-Sen Başkanı Kişmir, KKTC'ye dönerken gözaltına alındı

Ali Kişmir’e de Türkiye’ye giriş yasağı!

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun (EFJ) genel kuruluna katılmak üzere bulunduğu Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’ten dönerken İstanbul Havaalanı'nda ülkeye giriş yasağı olduğu gerekçesiyle gözlem altına alındı.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun (EFJ) yıllık toplantısına katılmak üzere bulunduğu Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’ten dönerken İstanbul Havaalanında PCR testi yapmak için ülkeye giriş yapmak zorunda kalınca giriş yasağı olduğu gerekçesiyle gözlem altına alındı. Bugün Kıbrıs’ın ulaştığı Kişmir, “yasağın sebebini Kıbrıs’a gelince elçilikten öğrenecekmişim” dedi. Durumunun iyi olduğunu söyleyen Kişmir’in öğlen uçağıyla adaya gönderilmesi bekleniyor.

Kaynak: Bugün Kıbrıs