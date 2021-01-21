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BASIN-SEN BAŞKANINDAN AKINCI ELEŞTİRİSİ: “GEREKSİZ BULDUM!”

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sosyal medya hesabından açıklama yaparak kendisine ofis, sekreter, makam aracı ve şoför tahsis edildiği haberleri hakkında bilgilendirme yapma ihtiyacı duyduğunu söylemesini eleştirdi. 

21 Ocak 2021 Perşembe 16:58
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BASIN-SEN BAŞKANINDAN AKINCI ELEŞTİRİSİ: “GEREKSİZ BULDUM!”

Gündem Kıbrıs/SOSYAL MEDYA

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sosyal medya hesabından açıklama yaparak kendisine ofis, sekreter, makam aracı ve şoför tahsis edildiği haberleri hakkında bilgilendirme yapma ihtiyacı duyduğunu söylemesini eleştirdi. 

Kişmir açıklamasında şunları kaydetti: 


Benim düşüncemin bir önemi var mı biliyorum ama yine de yazmak istedim!..
Sayın Akıncı’nın böylesi ekonomik açıdan zor bir dönemde kendisine tahsis edilen makam aracı, yer ve çalışanları kabul etmesini, hatta bu yönde açıklama yapıp “Açıkladılar ama daha hazır değil” diyerek de ufaktan sitem etmesini doğru bulmadım!..
Hatta gereksiz buldum!..
Halkın gönlündeki makamı ofise taşımanın bir anlamı yok!..

Son Güncelleme: 21.01.2021 18:05
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