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Basın-Sen: “Ceza (Değişiklik) Yasası’nın karşısında olacağız”

Basın-Sen, hükümet tarafından Meclis’e gönderilen “Ceza Değişiklik Yasası”nın karşısında olacağını bildirdi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 14:49
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Basın-Sen: “Ceza (Değişiklik) Yasası’nın karşısında olacağız”

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yazılı açıklamasında, hükümeti, Meclis’e getirilen yasalar konusunda eleştirerek, bunu “Ankara’ya yaranmak ve yasaları topluma dayatmak” olarak niteledi.

Halkın ekonomik darboğazdan geçtiği böylesi bir dönemde, “baskılarla daha da zor duruma sokup, sindirilmeye çalışılacağını” savunan Kişmir, “Biz sendika olarak toplumumuzun ve aydınlarımızın düşünce ve ifade özgürlüklerini sonuna kadar kullanabilecekleri bir ülkede yaşamak istiyoruz. O nedenle bunu bozacak her girişimin karşısında oluyoruz, olacağız” dedi.

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