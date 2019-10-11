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Basın-Sen EFJ’nin “Medya’da Yönetim Değişimi” konulu seminerine katıldı

11 Ekim 2019 Cuma 20:34
Basın-Sen EFJ’nin “Medya’da Yönetim Değişimi” konulu seminerine katıldı

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun (EFJ) Selanik'te düzenlediği “Medyada Yönetim Değişimi”seminerine katıldı.

Basın-Sen’den verilen bilgiye göre, gazetecilerin örgütlü olduğu sendikaların yöneticilerine yönelik düzenlenen ve iki gün süren seminere AB üyelerinden birçok sendika yetkilisi katıldı.

Seminerde,  EFJ Başkanı Mogens Blicher Bjerregard ve EFJ Genel Sekreteri Ricardo Guiterrez da konuşma yaptı.

“Medyada Yönetim Değişimi” konulu seminerin konu başlıklarını;“'Sendikalar Arası Değişim Programı', 'Gelecekte Gazetecilerin Sendikalaşması- Sendikaların Genç Gazetecilere Bakış Açısı', 'Gazetecilerin Eğitimleri, Yetenekleri ve Gazetecilik Mesleğinde Yeni İş Modellerdi' , 'Serbest Çalışan Gazetecilerin Hak ve Korunmaları' , 'Gazetecilerin Çalışma Koşullarını İyileştirmek İçin Toplu Eylem ve Kampanyalar Nasıl Yapılır?'”oluşturdu.

Seminerde ayrıca “'Avrupa Komisyonu Medya Politikalarını Nasıl Destekleyebilir?' , 'Medya ve Sendikalar Cinsel Tacizi Nasıl Ele Alabilir?” Medyada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Nasıl Desteklenebilir?'” başlıkları da konuşuldu.

SENDİKACILARA YÖNELİK EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Seminerin sonunda değerlendirmelerde bulunan sendika ve EFJ yetkilileri, konuşulan konulardaki projelerin devam edeceğini belirtti. AB üye devletlerindeki gazeteci sendikalarının eğitimlerine devam edileceği ve ileriye yönelik çalışmaların devam edeceği de söylenirken EFJ'ye üye sendikaların projelerde birlikte çalışacağı ve karar üreteceği vurgulandı.

Seminer ve söyleşilere Basın-Sen Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Kurtoğlu ile Tünay Mertekçi katılarak çalışmalara katkı koydu.

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