Basın-Sen: “Ekmeğini basından kazanmayanların yazdıkları yüzünden mesleğimize güven azalıyor”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), ülkede gazetecilik mesleğine olan güvenin; ekmeğini basın sektöründen kazanmayan kişilerin yaptıkları, yazdıkları ve söyledikleri yüzünden azaldığını belirterek, bu tür insanları basın emekçisi olarak kabul etmediklerini bildirdi.



Basın-Sen, bu çerçevede Erkan Eğmez isimli kişinin “Kıbrıs’ta Federal Çözüm FETÖ Projesidir” başlıklı yazısının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu iftiracı insanın yazdıkları hakkında yasal yollara başvuracağımızı toplumumuzla paylaşıyoruz” dedi.





Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, yazılı açıklamasında, ülkede ekmeğini basın sektöründen kazanmayan kişilerin yaptıkları, yazdıkları ve söyledikleri yüzünden toplum gözünde gazetecilik mesleğine olan güvenin günden güne azalmaya gittiğine işaret etti.Kişmir, gazetecilik mesleğini kirleten bu kişilere en örnek kişilerden bir tanesinin;“adı sayısız yolsuzluk ve kaçakçılığa karışan” Erkan Eğmez olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:“Bu şahıs gerek geçmişte gerekse de kısa bir süre önce işlediği suçlar nedeniyle hem güneyde, hem de kuzeyde gözaltına alınmış ve yargılanmış bir kişidir. Öncelikle bu zatın Basın Emekçileri Sendikası’na üye olmadığını ve de biz görevde olduğumuz sürece üye olamayacağını kamuoyu ile paylaşırız.onurumuzu ayaklar altına alan ve hak etmememize rağmen bazı sermayedarların bu kişilere kapı açması nedeniyle içerisinde bulundukları çamur ne yazık ki bizlerin, yani mesleğimizin üzerine de sıçramaktadır. Son olarak bu zatın yazdığı bir yazıda ‘Kıbrıs’ta Federal Çözüm FETÖ Projesidir’ safsatası bizler açısında kabul edilemezdir. Kıbrıs’ta Federal bir çözümü, gerici bir zihniyet olan Fethullah Gülen Cemaatinin tezi olduğunu savunmak tam anlamı ile cahilliktir. Aynı şekilde de Federal çözümü savunan Kıbrıslı Türklerin büyük bir kesimini hedef göstermekte ve federasyonu savunmanın terörizmle eş değer olduğunu ima etmektir. Federasyon modelinin bir Türk tezi olduğunu ve bu tezin fikir babasının da Rauf Denktaş’ın olduğunu bilmeden birçok insana ‘Terörist’ imasında bulunan bu tür insanları basın emekçisi olarak kabul etmiyor ve bu iftiracı insanın yazdıkları hakkında yasal yollara başvuracağımızı toplumumuzla paylaşıyoruz.”