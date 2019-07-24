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Basın-Sen ekonomik protokolü eleştirdi

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:59
Basın-Sen ekonomik protokolü eleştirdi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen),
Ekonomik paketin içeriğinin, protokolün altına imza atanların gerçek niyetini ortaya koyduğunu belirtti.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, protokolün esas amacının; “Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları üzerinde duramaması, Ankara’ya olan bağımlılığın artarak devam etmesi ve Kıbrıs sorunu başta olmak üzere birçok kritik konuda iradesinin ortadan kaldırılması” olduğunu iddia etti.

Toplum olarak yapılması gerekenin; hem dayatana hem de boyun eğene karşı en güçlü şekilde mücadele etmek olduğunu belirten Kişmir, “Kimliğimize, kültürümüze ve irademize sahip çıkmak istiyorsak, bu dayatmaların kökünü kurutmalı ve kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı başarmalıyız”görüşünü ortaya koydu.

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BASIN-SEN
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