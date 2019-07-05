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Basın Sen: Gazeteci darp edildi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Genel Sekreteri Serkan Soyalan açıklama yaptı

05 Temmuz 2019 Cuma 14:25
Basın Sen: Gazeteci darp edildi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Genel Sekreteri Serkan Soyalan, bir gazetecinin İskele Kaza Mahkemesi’nde sanık yakınları tarafından darp edildiğini bildirerek, olayı kınadı.

Gazetecilerin yalnız olmadığını vurgulayan Soyalan, “Gazetecilere yönelik bu saldırı kabul edilemez. Her bir saldırının hesabı yargı yoluyla sorulacak” dedi.

Soyalan, trafik kazasıyla ilgili sanığı görüntülemek isteyen ve sanık yakınlarının sözlü saldırısına maruz kalan Kıbrıs Postası muhabiri Nahide Bahadi’nin polisin “görüntü alma” demesiyle fiziksel saldırıya da uğradığını savundu.

Soyalan, yazılı açıklamasında “Gazetecinin görevini yapmasını engelleyecek söylemlerde bulunan polis mensubunu da kınıyoruz” dedi.

Gazeteci Bahadi’nin saldırıyı gerçekleştirenler aleyhinde İskele Polis Müdürlüğü’ne şikayette bulduğunu belirten Soyalan, “Meslektaşımızın yanındayız. Hukuki sürecin de takipçisi olacağız” açıklamasında bulundu.

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