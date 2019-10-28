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Basın-Sen ile Vatan Gazetesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

28 Ekim 2019 Pazartesi 19:37
Basın-Sen ile Vatan Gazetesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Basın Emekçileri Sendikası ile Yorum Yayıncılık/Comment Grafik ve Yayıncılık Limited (Vatan Gazetesi), bir yıl geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi imzaladı.

Basın-Sen’den verilen bilgiye göre, sözleşme bugün Vatan Gazetesi'nde, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ve Yorum Yayıncılık/Comment Grafik ve Yayıncılık Limited Direktörü ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kasımoğlu tarafından imzalandı.

İmza töreninde bazı Basın-Sen yetkilileri ile Yorum Yayıncılık / Comment Grafik ve Yayıncılık Limited kurucusu Erten Kasımoğlu da hazır bulundu.

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