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Basın-Sen: Kadına yönelik şiddet cinayettir, ihanettir, cehalettir

25 Kasım 2019 Pazartesi 21:16
Basın-Sen: Kadına yönelik şiddet cinayettir, ihanettir, cehalettir

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), kadına yönelik yapılan fiziksel, psikolojik ve sözlü şiddetin, cinayet, ihanet ve cehalet ile eş olduğunu vurguladı.

Basın-Sen Genel Sekreteri Hurşide Baybora, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Ülkemizde yaşayan kadınların seslerini duyurmak en asli görevimizdir. Tüm iş alanlarında fedakarca çalışan kadın, eş, anne ve arkadaşlarımıza yapılan şiddette sessiz kalmamalıyız” dedi.

“Yıllarca kadınlara yapılan tecavüz, taciz ve saldırıların maalesef halen devam etmesi bizleri toplum olarak da yaralamaktadır” diyen Baybora, “Daha dün 12 yaşındaki bir kız çocuğuna akrabası tarafından tecavüz edildiği iddiasının basında yer alması toplumumuzu derinden sarsmıştır. Tecavüzün cinayet suçundan hiçbir farkının olmadığını ve yargının da bu tür suçlara en ağır cezayı vermesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Baybora şöyle devam etti:

“1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (International DayfortheElimination of ViolenceagainstWomen) dolayısıyla başta ülkemizdeki kadınlar olmak üzere tüm dünyadaki kadınların şiddetten uzak, eşit şartlar altında, güvenli ve huzurlu yaşamasını temenni ediyoruz. “

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