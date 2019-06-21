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Basın-Sen: Kıbrıs Türk Halkı Kıbrıs Sorunun Çözümüne Odaklanmalı

21 Haziran 2019 Cuma 11:30
Basın-Sen: Kıbrıs Türk Halkı Kıbrıs Sorunun Çözümüne Odaklanmalı

Basın-Sen, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs sorunun çözümüne odaklanması gerektiğini kaydetti,  Maraş açılımının süreci oyalamaya dönük bir hamle olduğunu savundu ve “kalıcı bölünmüşlüğe doğru atılan adımlara kanmamalıyız” dedi.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yazılı açıklamasında, “Ankara tarafından çeşitli dönemlerde siyaset meydanına sürülen projeler bugüne kadar Kıbrıslı Türkler tarafından kabul görmemiştir. Her defasında toplumumuz gereken hesabı Ankara’ya biat edenlerden sormuş ve bu kişilerin siyasi yaşamını sonlandırmıştır” ifadelerini kullandı. 

Bugün yine benzer bir senaryo ile karşı karşıya olunduğunu ileri süren Kişmir, “Ankara, bir kez daha irademiz üzerinde tam hakimiyet sağlayabilmek ve kendi çıkarlarını ön planda tutabilmek için Kudret Özersay’ı piyasaya sürmüştür. Bu projenin tek hedefi Kıbrıs Türk Toplumunun kendi ayakları üzerinde durmasını engellemek ve 45 yıllık bağımlılık halini devam ettirebilmek içindir. Biz toplumuza güveniyoruz. Tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de oynanmak istenen oyunu bozacaktır ve kendisine ihanet edip biat kültürü ile hareket eden malum projeye ‘dur’ diyecektir” iddiasında bulundu.

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BASIN-SEN
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