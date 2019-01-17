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Basın-Sen, Vicani Ret Konusundaki Açıklaması Nedeniyle Özersay’ı Eleştirdi

17 Ocak 2019 Perşembe 12:03
Basın-Sen, Vicani Ret Konusundaki Açıklaması Nedeniyle Özersay’ı Eleştirdi

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), “Vicdani Ret Yasası” konusunda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı “Bu yasanın bizim için önceliği yok” dediği gerekçesiyle eleştirdi.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yazılı açıklamasında, ülkedeki “düzen ve rejimin” insanları tutsak etmeye devam ettiğini savunarak, en doğal insan haklarını talep ettikleri için insanların demir parmaklıklar arkasına gönderildiğini, ancak her türlü yasadışı işin içerisinde olan ve hiç çekinmeden kamuoyu önünde yasalara göre suç işleyen insanların sırf güçlü oldukları için serbest bırakıldığını savundu.

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Kişmir, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun neredeyse tüm dünyadaki ülkelerin bir hak olarak tanıdığı vicdani ret hakkını kullanmak istediği için şu anda hapiste olduğunu hatırlattı.

Basın-Sen Başkanı Kişmir, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın vicdani retle ilgili yasal düzenleme konusundaki açıklamalarının, bu konunun bir hükümet sorunu olarak ilerlediğini gösterdiğini savundu.

Kişmir, Halkın Partisi’nin seçim manifestosunda vicdani ret konusunda yazılanlar ve verilen sözler ortadayken düne kadar sözünün arkasında duran Özersay’ın şimdi “Bu yasanın bizler için önceliği yok” demesinin ve bunu Karapaşaoğlu’nun tutuklandığı gün yapmasının utanç verici bir durum olduğunu ileri sürdü.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, barış ve insan hakları konusunda verilecek her türlü mücadelede taraf olduklarını belirterek, Halil Karapaşaoğlu’na da destek belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ÖzersayBASIN-SENVicani Ret
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