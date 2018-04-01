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Basın toplantısı ile adaylığını açıklayacak

Yerel seçimlerde aday belirleme süreci devam ederken Mustafa Aktuğ da Lapta'dan bağımsız belediye başkan adayı olacağını belirtti.

01 Nisan 2018 Pazar 18:21
Basın toplantısı ile adaylığını açıklayacak

Yerel seçimlerde aday belirleme süreci devam ederken Mustafa Aktuğ da Lapta'dan bağımsız belediye başkan adayı olacağını belirtti.

Aktuğ'un medya kuruluşlarına gönderdiği açıklamada şöyle denildi;

"Değerli Halkımız ve Basın Mensuplarımız, 2018 Yerel Seçimlerinde, Lapta Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olacağımı 04 Nisan 2018 Çarşamba günü, saat 12:00’de Lapta Lapida Hotel’de yapacağım basın toplantısı vesilesi ile değerli basın mensupları ve kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Halkımız ve bölgedeki sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde çalışarak, bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğimize ve birlikte üreteceğimiz projelerimizle beldemizi daha güzel günlere taşıyacağımıza inancımız tamdır. Bu bağlamda gerek prensiplerimizi gerekse projelerimizi açıklayacağımız basın toplantımızda tüm Halkımız ve Basın Mensuplarımızı aramızda görmek bizlere onur verecektir. Saygılarımla"

Mustafa Aktuğ

Lapta Bağımsız Belediye Başkan Adayı 

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